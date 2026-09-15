Стоимость топлива в Евросоюзе стремится к 3 евро за литр на фоне роста недовольства

Во Франции стремительный рост цен на горючее становится причиной локальных взрывов общественного недовольства. Сегодня рыбаки Нормандии провели акцию протеста, требуя от правительства поддержки. С поддержкой власти медлить не стали, обработав недовольных успокоительным слезоточивым газом.

Франция, вместе с Германией, являются абсолютными рекордсменами Европы по уровню цен на горючее. На немецких заправках литр автомобильного топлива стоит в среднем 2,20-2,30 евро.

Журналисты нашли во Франции на одной из национальных трасс заправку с рекордными ценами - там и дизель, и 95-й бензин стоят 3 евро без нескольких центов.

Судя по всему, именно к этому уровню стремятся цены на горючее по Евросоюзу в целом. В Польше после разморозки НДС 1 сентября топливо подорожало в пересчете до 2 евро 20 центов. В Прибалтике средняя стоимость всех видов горючего перевалила за 2 евро.