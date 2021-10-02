Стоимость газа растет не по дням, а по часам: энергетический кризис охватывает все больше отраслей

Истощение европейских газохранилищ и острая нехватка сжиженного природного газа. В преддверии зимнего периода внимание европейцев приковано к цене голубого топлива. Его стоимость растет не по дням, а по часам. Энергетический кризис охватывает все больше отраслей.



В Великобритании без топлива остались более четверти автозаправок. По сообщениям исполнительного директора Ассоциации розничной торговли топливом, горючее полностью отсутствует уже на 26 процентах АЗС. На заправочных станциях внушительные очереди из десятков машин. Предприимчивые жители Лондона играют в покер на заветные канистры с бензином.