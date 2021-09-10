Стоимость газа в Европе поставила очередной рекорд

Цена на газ в Европе вплотную приблизилась к отметке 710 долларов за тысячу кубометров. Только за сегодняшний день общий рост стоимости поднялся на 2,5 %. Главная причина - низкие запасы топлива в местных газохранилищах из-за холодной зимы год назад и нынешнего жаркого лета. Сказывается и нежелание Газпрома сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи накануне запуска "Северного потока 2". Его строительство завершено. Первые кубометры по газопроводу будут направлены в Европу 1 октября. Пока же предпосылок для снижения цен нет - говорят эксперты.