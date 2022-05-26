В США стоимость природного газа взлетела до максимального значения за 13 лет. Цена голубого топлива на бирже превысила 322 доллара за тысячу кубометров. Как отмечают аналитики агентства "Блумберг", рост цен спровоцирован опасениями по поводу дефицита предложения. Рекордный уровень экспорта СПГ из США привел к тому, что запасы топлива для отопления и электростанций остаются ниже нормы. А рост добычи на сланцевых месторождениях остается незначительным. К тому же, по сообщению "Рейтер", энергокомпании сжигали больше газа для выработки электроэнергии из-за отсутствия ветра в последние недели.