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Стоимость ПЦР-тестов в самых посещаемых странах Европы
Актуальная информация для тех, кто путешествует: стоимость ПЦР-тестов в самых посещаемых странах Европы. Минимальная цена для туристов, по информации "Турпром", начинается от 20 евро - такова стоимость тестирования в Греции. В Италии тест обойдется путешественникам в среднем до 30 евро. Во Франции, Бельгии и Хорватии будет стоить от 40 до 50 евро. Немного дороже тест на COVID в Чехии - 57 евро, в Австрии - 69, а для несовершеннолетних - 49 евро. Самые же высокие цены на ПЦР - в Испании и Германии: там процедура для туристов обойдется от 100 до 150 евро.
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