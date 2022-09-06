Стоимость шенгенской визы для россиян вырастет до 80 евро

Стоимость шенгенской визы для россиян вырастет с 35 до 80 евро, максимальный срок изготовления визы увеличится с 10 до 45 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информациюЕврокомиссии.

Ранее по информации, озвученной напресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссонрассказал, чтоЕврокомиссия (ЕК) утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.



"Граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС, и, конечно, быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией", - сказала она.

По ее словам, ЕК ожидает утверждения Советом ЕС этого решения в течение недели. "Я уверена, что Совет ЕС быстро утвердит это предложение, и в понедельник утром у нас будет новый визовый режим в отношении России", - отметила она.