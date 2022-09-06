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Стоимость шенгенской визы для россиян вырастет до 80 евро
Стоимость шенгенской визы для россиян вырастет с 35 до 80 евро, максимальный срок изготовления визы увеличится с 10 до 45 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информациюЕврокомиссии.
Ранее по информации, озвученной напресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссонрассказал, чтоЕврокомиссия (ЕК) утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.
"Граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС, и, конечно, быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией", - сказала она.
По ее словам, ЕК ожидает утверждения Советом ЕС этого решения в течение недели. "Я уверена, что Совет ЕС быстро утвердит это предложение, и в понедельник утром у нас будет новый визовый режим в отношении России", - отметила она.
По словам еврокомиссара, граждане РФ столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС, усложнится получение многократных виз. Юханссон надеется, что не входящие в Шенген Болгария, Румыния и другие страны ЕС также сократят выдачу виз россиянам. Страны ЕС получат право отказывать в визе гражданам РФ, которые "могут угрожать безопасности этих стран и ЕС". При этом ЕК намерена упростить выдачу виз "студентам, журналистам, диссидентам и представителям гражданского общества" РФ.
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