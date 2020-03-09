Столетний китаец вылечился от коронавируса

Столетний житель китайской провинции Хубэй вылечился от нового коронавируса. Как сообщает агентство Синьхуа, его выписали из больницы в Ухани после 13 дней лечения. Мужчина стал старейшим пациентом, которому удалось побороть недуг. Всего в Китае, по последним данным, более 57 000 человек выздоровели и покинули медучреждения.

Тем временем итальянское правительство закрыло Ломбардию и еще 14 провинций на карантин из-за распространения коронавируса. В регионах как минимум до 3 апреля вводятся ограничения на въезд и выезд, а также на передвижение внутри. В связи с этим белорусское посольство в Риме настоятельно рекомендовало белорусам не посещать северные районы страны.