Столица Бангладеш погрузилась во тьму из-за дефицита энергии

В ночь на 20 августа Дакка, столица Бангладеш, погрузилась во тьму - в стране усугубляется энергетический кризис.

Большая часть города осталась без света, улицы и здания лишились привычного освещения. Дефицит электроэнергии в стране вызван нехваткой газа и топлива в хранилищах, спрос временами превышает предложение на тысячи мегаватт.

Ситуацию усугубили сбои на терминалах СПГ наряду с проблемами поставок угля и высоким спросом на электроэнергию.