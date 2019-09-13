Столица Алжира приходит в себя после внезапного наводнения

Из-за внезапного наводнения пострадал и Алжир. Подтопило станции метро. Под водой оказались и значительные территории местного аэропорта. Из-за проливного дождя бульвары превратились в мутные реки, а легковые автомобили стали ловушками для водителей. За 40 минут в городе выпало 40 миллиметров осадков (это трехмесячная норма для Алжира). О жертвах не сообщается. Ущерб от наводнения, по словам представителей служб гражданской безопасности, огромен.



