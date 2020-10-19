Столица Чили охвачена хаосом

Неспокойная минувшая ночь выдалась в Сантьяго. В ходе столкновений с полицией и беспорядков были разграблены десятки магазинов. Бутылками с зажигательной смесью забросали полицейский участок и одну из церквей. В ходе подавления беспорядков применялись слезоточивый газ и резиновые пули. Ночным хаосом в Сантьяго была отмечена годовщина протестов, которые сотрясают Чили. За это время погибли 30 человек, несколько тысяч получили увечья. Демонстранты добиваются принятия новой конституции. При этом референдум по этому вопросу давно уже назначен и пройдет в это воскресенье.