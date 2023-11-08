Столица Индии во власти ядовитого смога: жители Нью-Дели жалуются на раздражение глаз и горла

Столица Индии уже несколько дней находится во власти токсичного тумана. Тысячи жителей Нью-Дели жалуются на раздражение глаз и горла. Люди массово скупают воздухоочистители. Из-за плотного слоя ядовитого смога закрыты школы. К резкому загрязнению воздуха привело сезонное понижение температуры, отсутствие ветра и сжигание отходов злаковых фермерами соседних штатов.