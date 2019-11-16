Столица Кубы Гавана отмечает 500-летие

Одна из красивейших столиц мира - кубинская Гавана - отмечает 500-летие. В центре города, находящемся под охраной ЮНЕСКО, запустили красочный праздничный фейерверк, поразивший тысячи жителей и туристов на приморском бульваре Малекон. К празднику в городе завершили реставрацию двух тысяч зданий и памятников. Сотни местных жителей собрались накануне вечером на территории, где расположено городское дерево сейба, которое считается символом долголетия и благополучия Гаваны.