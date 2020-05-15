Столицу Индии накрыла пылевая буря

Увеличение концентрации пыли в атмосфере Нью-Дели привело к ухудшению качества воздуха. Чуть позже на мегаполис налетел порывистый ветер - его скорость превышала 74 километра в час. Затем город накрыли ливни. Температура воздуха резко понизилась.