Столицу Казахстана снова будут называть Астаной

Столице Казахстана вернут ее прежнее название - Астана, пишет БелТА.



Члены обеих палат парламента Казахстана приняли в двух чтениях закон о поправках в конституцию, которые предполагают введение однократного семилетнего президентского срока и возвращение столице республики прежнего названия Астана. Трансляция совместного заседания палат ведется в режиме онлайн на сайте законодательного органа.