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Столицу Казахстана снова будут называть Астаной

Столицу Казахстана снова будут называть Астаной

Столице Казахстана вернут ее прежнее название - Астана, пишет БелТА.

Члены обеих палат парламента Казахстана приняли в двух чтениях закон о поправках в конституцию, которые предполагают введение однократного семилетнего президентского срока и возвращение столице республики прежнего названия Астана. Трансляция совместного заседания палат ведется в режиме онлайн на сайте законодательного органа.

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