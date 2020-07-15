Столкновение поездов в Чехии - пострадали десятки человек

Два поезда вновь столкнулись в Чехии. ЧП произошло близ Праги. Рядом со станцией Чески-Брод на путях столкнулись грузовой и пассажирский составы. Один человек погиб. До 60 пассажиров могут быть травмированы. Железнодорожные пути из Праги на восток страны временно перекрыты. Что стало причиной ЧП, выясняют специалисты. Аналогичный случай произошел в Чехии неделю назад. два пассажирских поезда столкнулись лоб в лоб. Жертвами инцидента стали три человека. Еще около 20 пострадали.

