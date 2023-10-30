Столкновение поездов в Индии произошло из-за ошибки машиниста - СМИ

13 человек погибли и более 50 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов на юго-востоке Индии. СМИ сообщают, что катастрофа произошла "из-за человеческой ошибки". Машинист не увидел вовремя зеленый сигнал и не привел в движение состав, из-за чего в него врезался следовавший за ним другой скорый поезд. При ударе три вагона сошли с рельсов.