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Столкновение ценностей - в центре Киева прошли марши сторонников традиционных отношений и ЛГБТ-представителей

В Украине причиной протестов стали ценности. В центре Киева прошли параллельно два марша - сторонников традиционных отношений и ЛГБТ-представителей. Власти всеми силами пытались не допустить открытых противостояний. В городе выставили полицейские кордоны. Однако после маршей сторонники разных взглядов все же встречались. Обошлось без драк, но с яркими словесными перепалками.

Однако разлом в обществе мало интересует украинских политиков. Продвижение прав ЛГБТ напрямую санкционируется Западом. Примечательно, что ни посольство США, ни представительство ЕС не беспокоятся так же за другие социальные группы. Будь то беженцы, шахтеры или ФОПы.

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