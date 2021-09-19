Столкновение ценностей - в центре Киева прошли марши сторонников традиционных отношений и ЛГБТ-представителей

В Украине причиной протестов стали ценности. В центре Киева прошли параллельно два марша - сторонников традиционных отношений и ЛГБТ-представителей. Власти всеми силами пытались не допустить открытых противостояний. В городе выставили полицейские кордоны. Однако после маршей сторонники разных взглядов все же встречались. Обошлось без драк, но с яркими словесными перепалками.