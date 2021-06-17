Столкновения анархистов и полиции прошли в Берлине

В Берлине вновь неспокойно. Силовики в эти минуты готовятся к штурму здания на улице Ригаер-штрассе, которое служит местом сбора радикалов.

Накануне пожарные пришли с инспекцией в здание, которое жильцы заняли незаконно. Им было оказано сопротивление. На место прибыли полицейские. Тогда анархисты установили баррикады и подожгли их, а также начали забрасывать полицию камнями. Силовики применили водометы. В стычках пострадали 60 стражей порядка. Всего в беспорядках участвовали около 200 человек, есть задержанные.