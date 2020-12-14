Столкновения демонстрантов с полицией в Лейпциге

Новая волна беспорядков прокатилась по Европе. В Лейпциге накануне произошли столкновения между полицией и демонстрантами левого толка. Все началось с санкционированной акции движения "Антифа". На улицах собралось около 150 человек. Протест перерос в беспорядки, участники стали бросать бутылки и петарды, начались задержания.

От действий полиции в ходе столкновений пострадали и журналисты.



