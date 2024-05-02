Столкновения и слезоточивый газ - таким Первомай выдался в Париже: тысячи демонстрантов прошли маршем по французской столице, к ним присоединились пропалестинские группы и антиолимпийские активисты. В знак протеста против предстоящей летней Олимпиады участники сожгли олимпийские кольца. Начались стычки с полицией, демонстрантов разогнали с помощью слезоточивого газа.

Задержано 45 человек, пострадали 12 полицейских. Жарко и в Лионе - против протестующих применили водометы и слезоточивый газ. Столкновения произошли в Нанте и других французских городах. Поводов для недовольства накопилось много - это и уровень заработной платы, и условия труда. Среди политических требований - и прекращение огня в Газе.