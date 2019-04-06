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Столкновения между полицией и мигрантами в Греции

В Греции произошли столкновения между полицией и сотнями мигрантов, которые пытались попасть на территорию Северной Македонии. Причиной стал распространенный в социальных сетях слух об открытии пограничного перехода для мигрантов.
Столкновения произошли недалеко от города Салоники в лагере для беженцев "Диавата". Мигранты из лагеря бросали палки и камни в полицейских, те ответили слезоточивым газом.

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