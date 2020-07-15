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Столкновения между полицией и протестующими произошли в Иерусалиме

Тысячи израильтян провели демонстрации рядом с резиденцией премьера Биньямина Нетаньяху. Повод для протеста - недовольство мерами борьбы с COVID-19, а также заморозкой судебного процесса против главы Кабинета министров. Полиция разгоняла толпу водометами. Арестовано около 50 участников акции. Сотни митингующих собрались также в самом центре Тель-Авива. О беспорядках не сообщается.

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