Столкновения между полицией и протестующими произошли в Иерусалиме

Тысячи израильтян провели демонстрации рядом с резиденцией премьера Биньямина Нетаньяху. Повод для протеста - недовольство мерами борьбы с COVID-19, а также заморозкой судебного процесса против главы Кабинета министров. Полиция разгоняла толпу водометами. Арестовано около 50 участников акции. Сотни митингующих собрались также в самом центре Тель-Авива. О беспорядках не сообщается.



