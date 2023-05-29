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На севере Косова вспыхнули столкновения между протестующими сербами и военными НАТО

Столкновения между протестующими сербами и военными НАТО вспыхнули на севере Косова.

Ситуация вокруг последнего конфликта между Сербией и Косовом крайне обостряется. По сообщениям Минобороны Сербии, напряженность в Косове достигла максимума и может вылиться в вооруженный конфликт. Сербские подразделения продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией. Как справедливо заметил глава МИД России, эскалация происходит в том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществило агрессию против Югославии в нарушение всех международных документов. Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение. И это продолжается до сих пор.

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