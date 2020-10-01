Столкновения мигрантов в Боснии и Герцеговине закончились трагедией

Конфликт между крупными группировками мигрантов из Пакистана и Афганистана в Боснии и Герцеговине закончился трагедией. Два человека погибли, еще 10 серьезно ранены, 8 получили легкие травмы. Все пострадавшие пакистанские поданные. Конфликт произошел в городе Бихач недалеко от масштабного палаточного лагеря беженцев, ставшего своеобразным перевалочным пунктом на пути в Хорватию. Личности погибших пока не установлены, полиция ведет расследование.