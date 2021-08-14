Столкновения полиции и националистов в Киеве - в ход идут дымовые шашки и взрывпакеты

В Киеве столкновения между полицией и националистами сейчас проходят у офиса Зеленского. В ход идут дымовые шашки и взрывпакеты. Также участники митинга подожгли шины и бросают брусчатку в силовиков. Демонстранты требуют освободить членов партии, арестованных в Харькове за рэкет и вымогательство. Полиция пытается разогнать радикально настроенных людей слезоточивым газом.



