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Столкновения полиции и националистов в Киеве - в ход идут дымовые шашки и взрывпакеты

В Киеве столкновения между полицией и националистами сейчас проходят у офиса Зеленского. В ход идут дымовые шашки и взрывпакеты. Также участники митинга подожгли шины и бросают брусчатку в силовиков. Демонстранты требуют освободить членов партии, арестованных в Харькове за рэкет и вымогательство. Полиция пытается разогнать радикально настроенных людей слезоточивым газом.

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