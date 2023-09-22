Столкновения протестующих с полицией продолжаются в Ереване

Минувшей ночью в Ереване продолжились столкновения протестующих с полицией. Вечером противники премьера Пашиняна собрались на центральной площади армянской столицы, чтобы выразить свое несогласие с капитуляцией в Карабахе. Противостояние вылилось в ожесточенные столкновения с блюстителями порядка. Задержано 46 человек.

Армянская оппозиция объявила о начале круглосуточных акций протеста с требованием отставки Пашиняна. В свою очередь на встрече со своими сторонниками в парламенте армянский премьер заявил, что уходить не намерен.



Между тем накануне состоялись переговоры между азербайджанской стороной и представителями Карабаха: стороны не раскрывали подробности, но, насколько можно судить, официальному Степанакерту предложено капитулировать безо всяких предварительных условий.