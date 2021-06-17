Столкновения радикалов с полицией произошли в Берлине

В Берлине радикалы устроили бой с полицией. Около 60 немецких правоохранителей получили ранения при попытке выселить леворадикалов, облюбовавших пустующее здание в германской столице.

По информации местных СМИ, сотрудникам полиции противостояли около 200 человек. Участники беспорядка поджигали самодельные баррикады и забрасывали полицию камнями с крыш соседних зданий. Свои лица скрывали под платками и балаклавами. Стражам порядка пришлось задействовать спецтехнику, в том числе водомет. Не обошлось без задержаний.