Столкновения скотоводов и фермеров в Нигерии

Не менее 86 человек стали жертвами столкновений скотоводов и фермеров в Нигерии. В одном из регионов страны введен комендантский час, чтобы предотвратить новые стычки. А они случаются регулярно. Основная причина разногласий - право пользоваться землей и источниками воды. В связи с бурным ростом населения и расширением зоны деловой активности столкновения происходят чаще и ожесточеннее. ООН еще несколько лет назад предупреждала о конфликтах, связанных с острой нехваткой продуктов.