Столкновения в Лондоне: Полиция задержала несколько сотен коронаскептиков

В Лондоне - несанкционированная акция коронаскептиков и противников карантина завершилась столкновениями с полицией. Задержаны несколько сотен человек. Под арестом остались свыше 30. Им предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и применении силы в адрес полиции. В настоящий момент в Британии действует запрет на проведение массовых мероприятий, и стражи порядка потребовали от собравшихся разойтись. Однако активисты отказались уйти с улицы и встали в живую цепь.



Есть пострадавшие, в том числе среди стражей порядка. Сообщается, что патрульным пришлось обратиться за помощью к конной полиции, чтобы рассеять толпу. Напомним, со следующей недели в Британии значительно повышаются штрафы для нарушителей ограничительных мер.



