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Столкновениями с полицией закончилась демонстрация против Ангелы Меркель

Несколько сотен протестующих собрались возле центрального вокзала в Гамбурге: они выступали против политики мультикультурализма и выкрикивали лозунг "Меркель должна уйти". В то же время в поддержку канцлера выступили около 2 тысяч человек. Против разбушевавшейся толпы правоохранители применили водометы. Крупных беспорядков удалось избежать.

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