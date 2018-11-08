Столкновениями с полицией закончилась демонстрация против Ангелы Меркель

Несколько сотен протестующих собрались возле центрального вокзала в Гамбурге: они выступали против политики мультикультурализма и выкрикивали лозунг "Меркель должна уйти". В то же время в поддержку канцлера выступили около 2 тысяч человек. Против разбушевавшейся толпы правоохранители применили водометы. Крупных беспорядков удалось избежать.