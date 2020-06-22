Столкновениями с полицией завершился праздник музыки в Париже

Дебош по-французски. Беспорядками на улицах Парижа завершился праздник музыки. В полицейских полетели бутылки. Толпа атаковала и машину стражей порядка. Как сообщается, столкновения начались, когда правоохранители попытались призвать участников фестиваля не игнорировать правила социального дистанцирования, введенные в стране для профилактики респираторных заболеваний.



