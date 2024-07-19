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Столтенберг: Европа должна быть готова к 10 годам войны в Украине
Генеральный секретарь НАТО продолжает нагнетать обстановку.На этот раз,Йенс Столтенберг заявил, что Европа должна быть готова к десяти годам войны в Украине. И в очередной раз призвал увеличить ассигнования на помощь Киеву, тем самым собственноручно способствуя намеренному затягиванию конфликта.
Европейцы опасаются, что если в США к власти вернется Дональд Трамп, то он может урезать или вовсе прекратить финансирование помощи Украине. Ранее уходящий генеральный секретарь уже заявлял, что Европа не должна попадать в ловушку самосбывающихся пророчеств о распаде альянса, если Трамп вновь будет избран президентом США.
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