Генеральный секретарь НАТО продолжает нагнетать обстановку.На этот раз,Йенс Столтенберг заявил, что Европа должна быть готова к десяти годам войны в Украине. И в очередной раз призвал увеличить ассигнования на помощь Киеву, тем самым собственноручно способствуя намеренному затягиванию конфликта.

Европейцы опасаются, что если в США к власти вернется Дональд Трамп, то он может урезать или вовсе прекратить финансирование помощи Украине. Ранее уходящий генеральный секретарь уже заявлял, что Европа не должна попадать в ловушку самосбывающихся пророчеств о распаде альянса, если Трамп вновь будет избран президентом США.