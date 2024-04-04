Столтенберг: НАТО не станет частью конфликта в Украине

Североатлантический альянс не собирается отправлять свои войска в Украину и становиться частью конфликта. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран альянса в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"НАТО не является стороной конфликта и не будет являться. НАТО предоставляет поддержку Украине для самообороны. У нас нет планов отправлять войска в Украину, таких запросов не было от Украины", - указал Столтенберг. Также он добавил, что Украина обращается с просьбами предоставлять оружие.

При этом генсек НАТО отметил, что для украинской стороны "ситуация на поле боя сложная". "Мы видим, как Россия идет вперед по всей линии фронта, мобилизовав больше сил", - сказал он. В связи с этим он заявил, что сейчас есть два возможных сценария развития событий. Согласно первому варианту, НАТО сможет оказать больше поддержки, и Украина займет больше территорий. Второй вариант, при котором альянс не будет наращивать поддержку, по его словам, приведет к "риску, что Россия возьмет еще больше территорий, и мы окажемся в еще более опасной позиции".

По его словам, государства - члены НАТО намерены проанализировать возможности поставить Киеву больше систем ПВО, включая Patriot, а также ракет и запчастей для них.