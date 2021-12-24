Столтенберг: НАТО никогда не давала обещания не расширяться

Генсек НАТО заявил, что альянс никогда не обещал не расширяться на восток. Йенс Столтенберг отметил: "В учредительном договоре организации указано, что любая европейская страна может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы, касающиеся 70-х и 90-х годов: Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия, учредительный акт Россия-НАТО и многие другие документы, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать свой собственный путь".