Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал реальной террористическую угрозу в Европе. В интервью итальянскому телеканалу Столтенберг отметил, что непосредственной опасности военного нападения на страны - члены альянса сейчас не наблюдается, однако сохраняется возможность террористических атак.

Прокомментировал генсек НАТО и ситуацию на Ближнем Востоке, указал, что гуманитарная пауза в боевых действиях в секторе Газа позволила освободить заложников и доставить необходимую помощь населению, и призвал к продлению перемирия. По его утверждению, НАТО никогда не играло активной роли в израильско-палестинском конфликте, но все же действует в регионе.