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Столтенберг обещает Швеции членство в НАТО в конце ноября
Появилась информация о том, что генсек НАТО Столтенберг направил всем государствам - участникам альянса письмо, в котором сообщает, что Швеция станет полноправным членом организации уже в конце ноября. Накануне президент Турции Эрдоган направил на ратификацию в парламент своей страны соответствующий протокол. Похоже, в Анкаре за утверждением заявки Стокгольма дело не станет. Однако позиция турецкой стороны была не единственным препятствием (против членства Швеции выступает также Венгрия). И пока неясно, на чем основан оптимизм Столтенберга, из Будапешта не поступало известий о готовности дать добро на расширение альянса. Эпопея со вступлением в НАТО Швеции тянется более года. О скором принятии страны сообщалось уже не раз, но до сих пор сроки неизменно сдвигались.
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