Столтенберг: Опасения Турции по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО обоснованы

Саммит в Мадриде никогда не был крайним сроком. В то же время я хотел бы, чтобы этот вопрос был решен как можно скорее. Мы активно работаем с нашим членом НАТО - Турцией, а также Финляндией и Швецией, чтобы ответить на эти вопросы, которые подняла Турция. Это законные опасения. Это что касается терроризма и экспорта оружия. Мы должны понимать, что ни один другой член НАТО не пострадал от террористических атак больше, чем Турция.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

