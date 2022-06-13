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Столтенберг: Опасения Турции по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО обоснованы

Опасения Анкары по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО не беспочвенные - признал генсек Альянса. Столтенберг уточнил - он разочарован тем, что до сих пор не получилось разработать план вступления этих стран и надеется разрешить вопрос как можно скорее.

Саммит в Мадриде никогда не был крайним сроком. В то же время я хотел бы, чтобы этот вопрос был решен как можно скорее. Мы активно работаем с нашим членом НАТО - Турцией, а также Финляндией и Швецией, чтобы ответить на эти вопросы, которые подняла Турция. Это законные опасения. Это что касается терроризма и экспорта оружия. Мы должны понимать, что ни один другой член НАТО не пострадал от террористических атак больше, чем Турция.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Президент Турции Эрдоган заявил, что в вопросах большой политики нельзя доверять западным странам, он обвинил Грецию в том, что онавооружается и создает военные базы, осуществляя опасную милитаризацию региона. Стокгольм и Хельсинки, полагают в Анкаре,поддерживают террористические организации.

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