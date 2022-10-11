Столтенберг: Победа России в Украине будет поражением НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в Украине станет поражением для Североатлантического альянса, пишет БелТА.



По его словам, победа Российской Федерации станет поражением не только для самой Украины, но и для НАТО. Йенс Столтенберг отметил, что поддержка альянса сегодня играет ключевую роль в украинском конфликте. Он также заверил, что западные страны усилят помощь Киеву, в частности, альянс приветствует предоставление ВСУ продвинутых систем ПВО.



Кроме того, Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО проведет уже давно запланированные учения по "ядерному сдерживанию". Отмечается, что они являются регулярными и были запланированы еще до 24 февраля, а украинский конфликт не является поводом для их отмены.



Фото:nato.int