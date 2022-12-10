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Столтенберг: Украинский конфликт может привести к войне между Россией и НАТО
Конфликт наУкраине может перерасти ввойну между Россией иНАТО. Такое мнение высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг,
ТАСС.
"Боюсь, что [спецоперация] наУкраине выйдет из-под контроля иперерастет вбольшую войну между НАТО иРоссией",- сказал Столтенберг вэфире ток-шоу Lindmo нанорвежском
На вопрос ведущего об ответственности, лежащей на его плечах, Столтенберг ответил: "Я ощущаю, что все очень серьезно. Это судьбоносное время для Европы и Норвегии. Если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом".
Коснувшись помощи Киеву, он утверждал, что лишь сильная Украина сможет обеспечить мир. "В какой-то момент разговоры становятся бесполезными, - озвучил свое мнение генсек НАТО. - Что здесь помогает, так это военная поддержка Украины. Только сильная Украина ведет к миру".
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