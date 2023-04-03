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Столтенберг: В НАТО готовится новая программа многолетних военных поставок Киеву
Страны Североатлантического альянса уже передали Украине вооружения на сумму 65 млрд евро, в данный момент готовится новая программа многолетних военных поставок Киеву.Об этом заявил в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в преддверии заседания глав МИД стран НАТО 4-5 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Фото: БЕЛТА
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