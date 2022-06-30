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Столтенберг заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года

Впрочем, НАТО готовился к противостоянию с Россией еще с 2014 года. Уже тогда альянс усиливал свое военное присутствие на востоке и начал вкладывать в оборону - подтверждает генсек блока. Неслучайно это совпадает по времени с киевским Евромайданом. Словом, накачка оружием Украины, выбранной Западом в качестве антироссийского плацдарма, началась задолго до спецоперации по ее демилитаризации.

США обещают Украине очередной пакет военной помощи

А теперь у США развязаны руки. Вашингтон в ближайшие дни объявит о выделении Киеву еще более 800 миллионов долларов на военные нужды: продвинутые системы ПВО, дополнительная артиллерия и боеприпасы.

Оговорка по Байдену

Вот только главный американский спикер продолжает ошарашивать своими оговорками.

Мы и весь альянс будем с Украиной столько, сколько потребуется, чтобы убедиться, что они не будут побеждены Украиной. Я имел в виду, извините, на Украине - Россией.
Джо Байден, президент США

А до того "американский дед" умудрился поставить в неловкое положение не только себя, но и президента Южной Кореи. Тот хотел поздороваться с лидером США, но Джо сонно продефилировал мимо. Опять отвлекли друзья-невидимки.
А вот за британского премьера Джонсона Байден неожиданно заступился. Во время неформального общения президент Турции жестко потроллил Бориску, сказав, что "этот нас позорит". Джонсон заметно насупился. Байден поспешил на помощь и успокоил союзника агрессора: "Это шутка, Борис".

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