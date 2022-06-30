Столтенберг заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года

Впрочем, НАТО готовился к противостоянию с Россией еще с 2014 года. Уже тогда альянс усиливал свое военное присутствие на востоке и начал вкладывать в оборону - подтверждает генсек блока. Неслучайно это совпадает по времени с киевским Евромайданом. Словом, накачка оружием Украины, выбранной Западом в качестве антироссийского плацдарма, началась задолго до спецоперации по ее демилитаризации.

США обещают Украине очередной пакет военной помощи

А теперь у США развязаны руки. Вашингтон в ближайшие дни объявит о выделении Киеву еще более 800 миллионов долларов на военные нужды: продвинутые системы ПВО, дополнительная артиллерия и боеприпасы.

Оговорка по Байдену

Вот только главный американский спикер продолжает ошарашивать своими оговорками.

Мы и весь альянс будем с Украиной столько, сколько потребуется, чтобы убедиться, что они не будут побеждены Украиной. Я имел в виду, извините, на Украине - Россией. Джо Байден, президент США