Столтенберг заявил о предоставлении Киеву тяжелых вооружений

Модернизация в милитаризации. НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса. Об этом заявил генсек организации.



Столтенберг отметил, что уже вечером 15 июня министры обороны альянса объявят о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию, а также рассмотрят возможность развертывания новых подразделений на восточном фланге и создания складов вооружений.