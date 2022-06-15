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Столтенберг заявил о предоставлении Киеву тяжелых вооружений

Модернизация в милитаризации. НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса. Об этом заявил генсек организации.

Столтенберг отметил, что уже вечером 15 июня министры обороны альянса объявят о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию, а также рассмотрят возможность развертывания новых подразделений на восточном фланге и создания складов вооружений.

Напомним, ранее газета "Вашингтон Пост" проинформировала, что в Украине "почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии". В публикации отмечается, что излишки подобных боеприпасов закончились и у восточноевропейских стран.

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