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"Стоп НАТО!" - в Болгарии, Италии и Армении проходят митинги в поддержку спецоперации России
В болгарской Варне проходит митинг в поддержку спецоперации России в Украине. Люди скандируют "Стоп НАТО!" и "НАТО вон!", выступая против действий США и Североатлантического альянса. Участники акции вышли на улицы с флагами Болгарии и России. Сама Болгария член НАТО с 2004 года.
Италия
Против участия Италии в миссиях НАТО и поставкам оружия в Украину протестуют сегодня в Риме. Митинг прошел одновременно с аналогичным мероприятием близ аэропорта Пизы, который стал центром протеста. Напомним, неделю назад сотрудники воздушной гавани обнаружили ящики с оружием и боеприпасами, которые направлялись в Украину как гуманитарный груз. Загружать вооружение в транспортный самолет работники отказались. Местный профсоюз призвал запретить выполнение рейсов с якобы "гуманитарной" помощью.
Армения
"Нет нацизму" - под таким лозунгом состоялась сегодня акция в поддержку России в столице Армении. Политические лидеры, которые выступили на митинге, заявили, что Армения должна быть крепким государством, а это возможно только в союзе с Россией, честном и бескорыстном.
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