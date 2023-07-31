ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

"Стоп Зеленский, стоп война!": действия в Украине японцы считают прямой угрозой безопасности в Европе

На рекламный щит в Японии попал такой призыв: "Стоп Зеленский, стоп война!"

Ранее минобороны страны назвало боевые действия в Украине прямой угрозой безопасности в Европе. По мнению Токио, мировая безопасность находится в наихудшем состоянии со времен Второй мировой войны. Основными виновниками дестабилизации японцы называют Китай, Россию и Северную Корею.

Неудивительно, что смелый призыв к Зеленскому на рекламном щите долго не продержался. Но в Твиттер под видео появился шквал комментариев, основная мысль в них - "Япония начала просыпаться".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все