"Стоп Зеленский, стоп война!": действия в Украине японцы считают прямой угрозой безопасности в Европе

Ранее минобороны страны назвало боевые действия в Украине прямой угрозой безопасности в Европе. По мнению Токио, мировая безопасность находится в наихудшем состоянии со времен Второй мировой войны. Основными виновниками дестабилизации японцы называют Китай, Россию и Северную Корею.

Неудивительно, что смелый призыв к Зеленскому на рекламном щите долго не продержался. Но в Твиттер под видео появился шквал комментариев, основная мысль в них - "Япония начала просыпаться".