Сторонники и противники Трампа сошлись в рукопашную в Нью-Йорке

В США накаляются предвыборные страсти. Накануне сторонники и противники действующего президента вышли на улицы. Особенно высок градус противостояния был в Нью-Йорке. Столкновение колонн на Таймс-сквер вылилось в потасовки. Прибывшая на место полиция не разбиралась, кто был агрессивно настроен, а кто просто стоял. Задерживали всех.