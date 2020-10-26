3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сторонники и противники Трампа сошлись в рукопашную в Нью-Йорке
В США накаляются предвыборные страсти. Накануне сторонники и противники действующего президента вышли на улицы. Особенно высок градус противостояния был в Нью-Йорке. Столкновение колонн на Таймс-сквер вылилось в потасовки. Прибывшая на место полиция не разбиралась, кто был агрессивно настроен, а кто просто стоял. Задерживали всех.
Тем временем в досрочном голосовании, позволяющем выразить свою позицию "без кулаков", проголосовало более 50 миллионов американцев.
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В армию пришло новое поколение военнослужащих - на их плечах спокойствие в стране в нелегкий период
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов