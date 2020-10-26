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Сторонники и противники Трампа сошлись в рукопашную в Нью-Йорке

В США накаляются предвыборные страсти. Накануне сторонники и противники действующего президента вышли на улицы. Особенно высок градус противостояния был в Нью-Йорке. Столкновение колонн на Таймс-сквер вылилось в потасовки. Прибывшая на место полиция не разбиралась, кто был агрессивно настроен, а кто просто стоял. Задерживали всех.

Тем временем в досрочном голосовании, позволяющем выразить свою позицию "без кулаков", проголосовало более 50 миллионов американцев.

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