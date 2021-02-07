Сторонники независимости Каталонии протестуют накануне парламентских выборов

Протесты в Каталонии снова набирают силу. Накануне парламентских выборов активисты, выступающие за сепарацию автономии от Испании, забросали камнями автомобили политиков, выступающих за единство монархии. В машины также летели яйца, пивные банки и пакеты муки. А один из демонстрантов умудрился забраться на крышу авто и, как говорится, прокатиться с ветерком.

