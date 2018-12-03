Сторонники проигравшего на президентских выборах Григола Вашадзе не признают результаты голосования

Накануне на митинг в центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек. Главным требованием участников акции к властям является проведение досрочных парламентских выборов. Более того, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили - а это его партия выдвинула Вашадзе - призвал к реформам избирательной системы и пообещал вернуться в страну, если его об этом попросят.