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Сторонница Джонсона, которая на Даунинг-стрит показала демонстрантам средний палец, назначена министром образования Великобритании

В Великобритании под волну критики попала новый министр образования. Эту должность получила сторонница Бориса Джонсона, которая за сутки до назначения угодила в скандал. Политик пальцем одной руки показала протестующим, куда им идти со своим мнением.

Непристойный жест возмутил общественность, однако не помешал назначению Дженкинс. Теперь у британского образования вот такие стандарты.

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