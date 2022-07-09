Сторонница Джонсона, которая на Даунинг-стрит показала демонстрантам средний палец, назначена министром образования Великобритании

В Великобритании под волну критики попала новый министр образования. Эту должность получила сторонница Бориса Джонсона, которая за сутки до назначения угодила в скандал. Политик пальцем одной руки показала протестующим, куда им идти со своим мнением.



Непристойный жест возмутил общественность, однако не помешал назначению Дженкинс. Теперь у британского образования вот такие стандарты.