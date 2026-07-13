Стороны могут договориться: аналитик о будущем Ближнего Востока

Хаос на Ближнем Востоке нарастает, стороны обмениваются ударами, однако, как отмечают аналитики, даже в этих условиях шанс на компромисс сохраняется.

Юрий Самонкин, политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив (Россия):

"Стороны так и так будут обмениваться военными ударами до тех пор, пока все-таки сильные мира сего - ООН, постоянные участники Совбеза - не скажут: "Стоп! Хватит! Прекращайте!". Ближний Восток - это действительно очень широкая зона хаоса. Поэтому мне кажется, что окончательную точку в этом конфликте должен поставить, наконец-то, Совбез ООН и, в частности, страны, которые смотрят за безопасностью внутри этого региона. Но пока мы видим только хаотичность ударов и условия завершения военного конфликта. Но мне кажется, что ближайшим летом (до осени) стороны могут договориться и прийти к каким-то компромиссам, как это ни парадоксально звучит".