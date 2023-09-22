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Стоящие в очереди за новым iPhone устроили драку в торговом центре Дубая

В Дубае люди, стоящие в очереди за новым iPhone 15 Pro Max, устроили драку в торговом центре. Этот гаджет сотни желающих пытались купить двое суток.

Толпа хотела прорваться к магазину, когда путь ей преградили охранники. В итоге очередь переросла в массовую потасовку.

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